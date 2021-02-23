Монзуль розсудить двобій між Шахтарем та Зорею – УПЛ призначила арбітрів на 16-й тур
Прем'єр-ліга визначилась з бригадами арбітрів на поєдинки 16-го туру УПЛ.
На офіційному сайт УАФ оприлюднили суддівські призначення на 16-й тур чемпіонату України.
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26 лютого (п'ятниця)
Десна – Інгулець – Андрій Коваленко (Полтава);
27 лютого (субота)
Маріуполь – СК Дніпро-1 – Максим Козиряцький (Запоріжжя);
Ворскла – Олександрія – Денис Шурман (Київська обл.), арбітр ВАР – Євген Арановський;
Колос – Рух – Олександр Омельченко (Слов'янськ);
28 лютого (неділя)
Минай – Олімпік – Роман Блавацький (Львів);
Шахтар – Зоря – Катерина Монзуль (Харків), арбітр ВАР – Сергій Бойко;
Львів – Динамо – Дмитро Крівушкін (Харків);
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