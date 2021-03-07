На 11-й хвилині поєдинку між киянами та закарпатцями м'яч потрапив у руку Василю Пиняшку в межах штрафного Миная.

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Гравці Динамо почали апелювати до рефері, після чого епізод розбирав VAR. Переглянувши момент, Катерині Монзуль підказали не ставити 11-метровий у ворота команди Кобіна. До слова, за відеоасистента арбітра відповідає Денис Шурман.

Перед початком зустрічі Динамо лідирувало в таблиці УПЛ з 37 очками, Минай йшов дванадцятим, маючи в активі 13 пунктів.

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Відео скандального епізоду: