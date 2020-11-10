Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов повідомив, що представник України працюватиме у поєдинку 5-го туру Ліги націй.

"За інформацією, якою я володію, Катерина Монзуль буде представляти Україну у найближчому турі Ліги націй.

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Вона отримає призначення на чоловічу Лігу націй головним арбітром", – сказав Денисов у програмі "Великий футбол".

Який саме матч обслуговуватиме українка – не уточнюється. УЄФА поки теж не опублікував імена арбітрів зустрічей майбутнього туру. До слова, для Монзуль це буде дебютний поєдинок у євротурнірі збірних.

Нагадаємо, матчі 5-го туру Ліги націй пройдуть 14-18 листопада. Останнім поєдинком 39-річної українки стала зустріч між Динамо та Шахтарем (0:3) у 9-му турі УПЛ.

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