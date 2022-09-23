Ще одні наші співвітчизники відпрацюють на поєдинку європейських збірних.

Матч Ліги націй між Сан-Маріно та Естонією у Дивізіоні D розсудить Катерина Монзуль, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч Ліги націй

На лініях їй допомагатимуть Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Анастасія Романюк.

Додамо, що матч Сан-Маріно – Естонія запланований на 26 вересня, початок о 21:45. Естонці наразі очолюють групу 2 в Дивізіоні D, маючи 6 очок після 2 турів, а Сан-Маріно останнє з 0 балів.

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