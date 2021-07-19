Двобій жіночих збірних Китаю та Бразилії у першому турі групи Е обслуговуватимуть українські рефері, інформує офіційний сайт УАФ.

КуПС – Ворскла: поєдинок Ліги конференцій розсудить білоруська бригада арбітрів

Роль головного арбітра виконуватиме Катерина Монзуль. На лініях їй допомагатимуть співвітчизниця Марина Стрілецька та чешка Люсі Ратайова. Четвертим арбітром буде Стефані Фраппар (Франція), а за VAR відповідатиме Гільєрмо Гуадра Фернандес (Іспанія).

Зауважимо, матч Китаю та Бразилії відбудеться 21 липня в Ріфу на стадіоні Міягі.

Динамо – Етуаль: тьмяне повернення збірників, Лєднєв знову робить результат, купа браку за два тижні до старту сезону