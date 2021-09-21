Монзуль отримала призначення на матч кваліфікації до ЧС-2023
13:06 - Читать на русском
Українська арбітриня Катерина Монзуль призначена на черговий міжнародний поєдинок.
Монзуль працюватиме на матчі групи I відбору до жіночого чемпіонату світу-2023 Естонія – Уельс, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Лайнсменами працюватимуть Марина Стрілецька та Світлана Грушко, а четвертим суддею призначена Людмила Тельбух.
До слова, поєдинок кваліфікації до ЧС-2023 відбудеться вже сьогодні, 21 вересня, початок о 20:00.
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