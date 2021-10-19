Харків'янка отримала призначення на поєдинок 3-го туру Ліги Європи між віденським Рапідом і загребським Динамо, інформує офіційний сайт УАФ.

ЦСКА Софія – Зоря: на матч Ліги конференцій призначили австрійську бригаду арбітрів

На лініях їй допомагатимуть Марина Стрілецька та Віктор Матяш. Четвертий арбітр – Денис Шурман, а за VAR відповідатиме німець Фелікс Цвайєр. Монзуль у поточному сезоні судила лише матч Ліги конференцій, а на груповому етапі Ліги Європи працюватиме вперше.

Поєдинок Рапід – Динамо З відбудеться у четвер, початок о 19:45. Нагадаємо, що саме австрійці вибили Зорю з Ліги Європи.

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