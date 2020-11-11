Матч Ліги D Сан-Маріно – Гібралтар буде обслуговувати бригада арбітринь на чолі з Катериною Монзуль, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Всі судді, які працюватимуть у полі, представляють Україну. Асистентками Монзуль будуть Олександра Ардашева та Марина Стрілецька. Четверта арбітриня – Анастасія Романюк. Зауважимо, що останнім поєдинком цих рефері стала зустріч між Динамо та Шахтарем (0:3) у 9-му турі УПЛ.

До слова, матч Сан-Маріно – Гібралтар відбудеться 14 листопада. Піренейці наразі очолюють групу з максимальними показниками, а Сан-Маріно перебуває на останньому місці, програвши усі свої матчі.

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