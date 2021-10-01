Монзуль на матчі Динамо – Шахтар працюватиме з VAR – суддівські призначення 10-го туру УПЛ
Українська асоціація футболу оголосила імена арбітрів на черговий тур чемпіонату України.
Матчі 10-го туру чемпіонату України відбуватимуться протягом трьох днів, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Родзинкою туру стане дуель грандів українського футболу – Динамо та Шахтаря – яка відбудеться 3 жовтня о 19:30.
Суддівські призначення на 10-й тур:
1 жовтня, п'ятниця
Маріуполь – Рух – Олег Деревінський (Хмельницький).
2 жовтня, субота
Колос – Чорноморець – Ярослав Козик (Мукачево).
Львів – СК Дніпро-1 – Віктор Копієвський (Кропивницький). Арбітр VAR – Микола Балакін (Київська обл.).
Ворскла – Інгулець – Сергій Бойко (Київська обл.).
3 жовтня, неділя
Верес – Олександрія – Євген Арановський (Київ).
Зоря – Десна – Андрій Коваленко (Полтава). Арбітр VAR – Максим Козиряцький (Запоріжжя).
Металіст 1925 – Минай – Віталій Романов (Дніпро).
Динамо – Шахтар – Олександр Шандор (Львів). Арбітр VAR – Катерина Монзуль (Харків).
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