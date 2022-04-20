Україна буде представлена на чемпіонаті Європи серед жінок, який відбудеться в Англії.

Катерина Монзуль увійшла у список головних арбітрів, які працюватимуть на поєдинках жіночого чемпіонату Європи. Українка опинилася серед 12-ти рефері, яких затвердив УЄФА, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Її асистентка – Марина Стрілецька – теж працюватиме на матчах турніру в статусі арбітра на лінії. І Монзуль, і Стрілецька наразі перебувають за межами України та обслуговують поєдинки іноземних чемпіонатів.

Нагадаємо, жіноче Євро-2022 заплановане з 6 по 31 липня. Господарем турніру стане Англія. Україна не потрапила у фінальну частину, вилетівши в плей-офф, але після дискваліфікації Росії ще може отримати путівку.

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