У суботу в 31-му турі чемпіонату Італії відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 31-й тур

Монца – Комо – 1:3

Голи: Мота, 5 – Іконе, 16, Діао, 39, Войвода, 51

Парма – Інтер – 2:2

Голи: Бернабе, 60, Ондрейка, 69 – Дарміан, 15, Тюрам, 45

Мілан – Фіорентина – 2:2

Голи: Абрахам, 23, Йовіч, 64 – Чау, 7 (аг.), Кін, 10

Маліновський повернувся в основу Дженоа, але пропустив усе найцікавіше – драма з комічним офсайдом на вухо

У першому матчі для Монца на своєму полі поступилась Комо. Головний аутсайдер Серії А зробив черговий крок до пониження у класі, хоча все починалось для "біло-червоних" більш ніж добре. Вже на 5-й хвилині Дані Мота вивів команду Алессандро Нести вперед. Однак ще до середини тайму Комо відігрався, а на перерву пішов перемагаючи. По перерві Войвода зняв питання щодо переможця.

Як наслідок Комо набрав 33 очки й закріпився на 13-й сходинці турнірної таблиці Серії А. Монца з 15-ма пунктами безнадійно остання – до рятівного 17-го місця вже 10 балів.

Інтер на виїзді несподівано оступився з Пармою. Дарміан вивів "нерадзуррі" вперед на початку зустрічі, а Тюрам відправив суперників у глибокий нокдаун, забивши "в роздягальню". Гості розслабились і по перерві протягом шести хвилин пропустили двічі, втративши, здавалося б, стовідсоткову перемогу.

Інтер з 68-ма очками залишається на вершині турнірної таблиці Серії А, однак у разі перемоги Наполі над Болоньєю відрив від партенопейців зменшиться до 1 бала. Парма – шістнадцята.

Продовжує доводити до сказу своїх вболівальників Мілан. Цього разу "россонері" вже до 10-ї хвилини "горіли" Фіорентині 0:2 (Чау оформив автогол, а Кін за три хвилини подвоїв перевагу "фіалок"). В середині тайму Абрахам запустив камбек, а по перерві Йовіч зрівняв шанси команд.

Додо на останній хвилині розкішним ударом знову вивів Фіорентину вперед, але VAR скасував взяття воріт через офсайд. Як наслідок, Фіорентина у турнірній таблиці йде восьмою, Мілан залишається дев'ятим.

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