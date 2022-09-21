Колишній гравець Інтера став першим новачком клубу Берлусконі та Галліані після виходу в Серію А. Проте Раноккія зіграв лише проти Наполі, отримавши в тому матчі складну травму.

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Через пошкодження Андреа пропустить майже весь нинішній сезон. Відтак, Монца домовилася з 34-річним футболістом про розірвання контракту. Дію угоди припинили за обопільною згодою, повідомляє прес-служба клубу.

До слова, упродовж своєї кар'єри вихованець Перуджі встиг пограти за Барі, Дженоа, Сампдорію, Ареццо, Халл Сіті та Інтер. Найуспішніший період Раноккія провів у складі міланців, з якими виграв усі національні трофеї в Італії.

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