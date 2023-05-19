Сассуоло та Монца відкривали програму 36 туру Серії А. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Обидві команди давно гарантували собі виживання, тому завершують сезон у своє задоволення. Сассуоло справді дещо розслабився (всього очко у останніх 3 турах), а от Монца продовжує приємно дивувати у дебютний сезон на рівні еліти – півторамісячна безпрограшна серія (4 перемоги, 3 нічиї).

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Перший тайм дещо заперечив форму команд. Сассуоло виглядав значно краще і таки досяг свого у компенсований час. VAR підказав польовому арбітру призначити пенальті за гру рукою Іццо. Берарді чітким ударом оформив 10 гол в чемпіонаті.

Друга половина виявилась діаметрально протилежною. Монца перехопила ініціативу і відігралася на 60-й хвилині. "Джокер" Бірінделлі пронісся правим флангом і викотив передачу для Чуррії – 1:1. Незабаром Сассуоло залишився в меншості через Трессолді, який зірвав атаку суперника ціною другої жовтої.

Гості змогли скористатися перевагою на останніх хвилинах. Пессіна обігрався з партнером, увірвався до карного майданчика і чітко пробив повз Консільї. Монца продовжила свою чудову серію і вийшла на восьму сходинку. Сассуоло залишається 13-м.

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