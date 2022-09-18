Долю матчу вирішив єдиний гол, автором якого став Крістіан Гютк'єр на 74-й хвилині. Нападник господарів з меж воротарського переправив м'яч у ворота Періна. На той момент Юве вже грав у меншості – ще в першому таймі Анхель Ді Марія отримав червону картку за відмашку.

Ювентус у меншості сенсаційно поступився Монці, зазнавши першої поразки в чемпіонаті

Відігратися команда Аллегрі не змогла. Для Монци ця перемога стала першою в Серії А, а туринці вперше програли учемпіонаті. У Ювентуса після семи турів лише 10 очок і 8 позиція в турнірній таблиці. Безвиграшна серія "Старої синьйори" у всіх турнірах складає вже 5 матчів, а стілець під Массіміліано Аллегрі відверто хитається.

Монца, попри перемогу, все ще в зоні вильоту. Новачок елітного дивізіону піднявся з останньої позиції на 18 місце, набравши 4 очки.