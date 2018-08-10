Монтоя став гравцем Брайтона

Екс-захисник Барселони та Інтера Мартін Монтоя продовжить кар'єру в АПЛ, де виступатиме за Брайтон.

Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання захисника Мартіна Монтоя. Контракт розрахований на 4 роки.

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Футболіст є вихованцем Барселони, за основну команду "блаугранас" провів 67 матчів та виграв з клубом 7 трофеїв. У 2015 році виступав на правах оренди за Інтер та Бетіс, після чого став гравцем Валенсії, за яку зіграв 50 поєдинків.

"Монтоя виграв багато домашніх та європейських трофеїв в Іспанії, і грав більшість кар'єри на топ-рівні в Ла Лізі. Він має великий досвід, 27 років – це дуже хороший вік, і я вже чекаю початку роботи з ним", – сказав головний тренер Брайтона Кріс Х'ютон.

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