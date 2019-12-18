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Монтеррей – Ліверпуль: ван Дейк пропускає півфінал клубного чемпіонату світу

18:50 414 Читать на русском
Монтеррей – Ліверпуль: ван Дейк пропускає півфінал клубного чемпіонату світу
Ван Дейк і Клопп

Ліверпуль зустрічається з переможцем північноамериканської Ліги чемпіонів Монтерреєм у півфіналі FIFA Club World Cup.

 

Матч Монтеррей – Ліверпуль розпочнеться о 19:30 за київським часом і відбудеться у Катарі.

Найсильніша команда Європи вже оприлюднила стартовий склад. Там немає лідера мерсисайдців Вірджила ван Дейка – він хворий. Тому в центрі оборони зіграє Джордан Хендерсон. Опорником виступить Адам Лаллана, а в центрі атаки виходить Дівок Оріджі.

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Стартовий склад Ліверпуля: Аліссон – Мілнер, Гомес, Хендерсон, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Кейта – Салах, Оріджі, Шакірі.

Запасні: Адріан, Лонерган, Фірміно, Мане, Джонс, Александер-Арнольд, Вільямс.

Стартовий склад Монтеррея: Бароверо – Ваньйоні, Медіна, Санчес, Монтес – Ортіс, Гальярдо – Пабон, Піссаро, Родрігес – Фунес Морі.

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Світ Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Ліверпуль Ліверпуль Монтеррей Монтеррей Монтеррей - Ліверпуль
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