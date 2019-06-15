Монтелла залишиться головним тренером Фіорентини на наступний сезон

Італія — 10:53 725
-
Маліновський добре проявить себе в Аталанті, – екс-тренер Шахтаря Ніколіні
-
Бразилія розгромила Болівію у стартовому матчі Копа Амеріка-2019Світ — 08:23 1121
-
Хуммельс може повернутись у Борусію Д – сторони почали переговориНімеччина — 14 черв 531
-
Фонсека потрапив у топ-5 португальських тренерів у чемпіонатах Європи сезону 2018/19Світ — 14 черв 389
-
"Мессі Південної Кореї" на 80 млн євро, поліцейський та студенти – суперник України U-20 у фіналі ЧС-2019 вміє шокуватиЗбірна України — 14 черв 8296