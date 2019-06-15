Монтелла залишиться головним тренером Фіорентини на наступний сезон

Фіорентина підтвердила, що головний тренер Вінченцо Монтелла продовжить керувати командою.

"Я дуже щасливий. Я вперше зустрів Рокко Коміссо, і його ентузіазм перевищив мої очікування.

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Він передає багато позитиву і я впевнений, що це почуття розповсюдиться серед команди та вболівальників.

Зараз не можу дочекатись початку наступного сезону і спробувати дати результат, який заслуговують нові власники та вболівальники Фіорентини", – цитує Монтеллу офіційний сайт клубу.

Вінченцо раніше очолював "фіалок" з 2012 по 2015 роки і виводив у півфінал Ліги Європи.

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