Монтелла став новим головним тренером Фіорентини

Вінченцо Монтелла повернувся у Фіорентину.

44-річний італієць став новим головним тренером "фіалок", повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт з Монтеллою укладений до червня 2021 року.

Нагадаємо, італієць вже очолював Фіорентину впродовж 2012-2015 років. Останнім клубом Монтелли була іспанська Севілья, звідки він був звільнений у квітні 2018-го року.

Зауважимо, що 9 квітня Стефано Піолі пішов із посади головного тренера флорентійської Фіорентини, з якою працював майже 2 роки.

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