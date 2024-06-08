Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла визначився з гравцями, які виступатимуть на Євро-2024.

Італійський фахівець оприлюднив заявку на Євро-2024. Вінченцо Монтелла обрав 26 гравців, які зіграють у фінальній частині турніру.

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Вперше у своїй кар'єрі поїде на чемпіонат Європи Арда Ґюлер. Півзахисник Реала дебютував за національну команду у 2022 році, а в червні 2023 року вже оформив перший гол за збірну Туреччини.

Нагадаємо, що команда Вінченцо Монтелли на груповому етапі на Євро-2024 зіграє проти Португалії, Чехії та Грузії.

Заявка збірної Туреччини:

Голкіпери: Алтай Байиндир (Манчестер Юнайтед), Мерт Гюнок (Бешикташ), Угурджан Чакир (Трабзонспор);

Захисники: Мерт Мюльдюр (Фенербахче), Зекі Челік (Рома), Абдюлькерим Бардакджі (Галатасарай), Ахметджан Каплан (Аякс), Меріх Демірал (Аль-Ахлі), Самет Акайдін (Панатінаїкос), Ферді Кадиоглу (Фенербахче), Каан Айхан (Галатасарай);

Півзахисники: Хакан Чалханоглу (Інтер), Ісмаїл Юксек (Фенербахче), Окай Йокушлу (Вест Бромвіч), Оркун Кекчю (Бенфіка), Саліх Озджан (Борусія), Ірфан Кахведжі (Фенербахче), Юнус Акгюн (Лестер), Кенан Їлдіз (Ювентус), Керем Актюркоглу (Галатасарай), Арда Гюлер (Реал), Бариш Їлмаз (Галатасарай), Юсуф Язиджи (Лілль);

Нападники: Бертуг Їлдирим (Ренн), Дженк Тосун (Бешикташ), Семіх Киличсой (Бешикташ).