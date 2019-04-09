Монтелла може повернутись у Фіорентину, – Джанлука Ді Марціо

Фіорентина хоче повернути свого колишнього наставника Вінченцо Монтеллу.

Вінченцо Монтелла може повернутись у Фіорентину, повідомляє Джанлука Ді Марціо. Нагадаємо, "фіалки" звільнили Стефано Піолі.

Піолі покинув Фіорентину

Монтелла вже працював із "фіалками" в період з 2012 по 2015 роки та майже зміг вивести команду в Лігу чемпіонів. Клуб хоче призначити фахівця до кінця наступного сезону.

Фіорентина наразі перебуває на 10 позиції в турнірній таблиці, набравши 39 очок.

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