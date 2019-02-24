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Монтелла може очолити збірну Ірану

16:36 104 Читать на русском
Монтелла може очолити збірну Ірану
Вінченцо Монтелла / фото з соцмереж

Екс-наставник Севільї та Мілана Вінченцо Монтелла може випробувати свої сили на тренерському містку національної команди.

За інформацією Tuttosport, Вінченцо може стати головним тренером іранської збірної.

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Повідомляється, що наразі фахівець роздумує над пропозицією тамтешньої збірної. Іранці пропонують Монтеллі контракт, який розрахований до 2022 року. У збірній Ірану італієць може отримувати 1,5 млн євро без врахування бонусів.

Зазначимо, у січні пост головного тренера збірної Ірану покинув Карлуш Кейруш.

Голкіпер, яким цікавиться Динамо, порвав мережу вкиданням м'яча з рук на Кубку Азії 2019 – він брав пенальті від Роналду

Теги
Світ Іран Іран Вінченцо Монтелла Вінченцо Монтелла
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