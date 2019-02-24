Монтелла може очолити збірну Ірану

Україна — 15:55 1502
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Десна завдяки супершвидкому голу обіграла Арсенал-Київ та піднялася на 5 місце
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Леганес врятував нічию проти Валенсії – Кравець погано дебютував у Прімері, ставши антигероєм своєї командиІспанія — 14:58 1780
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Шахтар домовився з Греміо про трансфер ТетеУкраїна — 13:12 1846
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Кравець дебютує в Прімері за Леганес, Лунін знову в запасі – пряма трансляція матчуІспанія — 12:36 1130
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МЮ – Ліверпуль: "дияволи" вдячні супернику за звільнення Моурінью, а супертріо Клоппа забиває їм малоАнглія — 11:48 966