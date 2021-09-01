Монтелла майже після двох років безробіття очолив турецький клуб, в якому грає Балотеллі
18:35 - Читать на русском
Італійський фахівець Вінченцо Монтелла вперше працюватиме за кордоном.
Останнім клубом Монтелли була Фіорентина, звідки його звільнили у грудні 2019 року. Відтоді він так і не отримав шанс знову попрацювати в Італії.
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Шанс перезапустити кар'єру колишньому тренеру Мілана, Роми та інших клубів дала Адана Демірспор. Контракт розрахований на два сезони. Там Монтелла працюватиме зі своїм земляком – Маріо Балотеллі.
Зазначимо, що для 47-річного італійця це перший закордонний досвід. Монтелла раніше грав і тренував виключно на Апеннінах.
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