Монструозна перемога суперника України: відеоогляд матчу Словаччина – Уельс – 4:0
Збірна Словаччини рознесла валлійців у контрольному матчі перед Євро-2024. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".
Словаччина на чемпіонаті Європи потрапила в групу України. Скромний склад передбачає статус аутсайдера, але команда Франческо Кальцони показує грандіозний футбол перед Євро-2024.
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Словаки розбили Уельс, забиваючи в різному стилі. Куцка прицільно поклав здалеку, Боженік замкнув хороший простріл Ганцко, Хараслін пробив ножицями, Бенеш перетворив у гол успішний пресинг.
Словаччина весь матч комбінувала, демонструючи чудовий футбол. Матч проти України відбудеться в другому турі групового етапу – 21 червня о 16:00.