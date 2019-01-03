Монпельє підписав уругвайського захисника Матіаса Суареса

Захисник Дефенсор Спортінг Матіас Суарес офіційно перейшов у французький монпельє.

Монпельє на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер молодого уругвайського захисника Матіаса Суареса. Деталі контракту не повідомляються.

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Футболіст вже двічі викликався до табору національної збірної Уругваю, а його попереднім клубом був Дефенсор Спортінг.

Наразі Монпельє веде боротьбу за зону Ліги чемпіонів, перебуваючи на 4 позиції з 30 очками, а також маючи 2 поєдинки в запасі.

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