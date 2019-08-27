Монпельє несподівано переграв Ліон у багатому на події матчі Ліги 1

Підходить до завершення 3-й тур у французькій Лізі 1: Монпельє на власному полі мінімально переграв Ліон.

Франція, Ліга 1, 3-й тур

Монпельє – Ліон – 1:0

Гол: Суке, 42

Нереалізований пенальті: Делор, 37 (М)

Вилучення: Ю. Коне, 51 (Л)

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"Паладини" захопили ініціативу з перших хвилин, що відверто шокувало Ліон. Монпельє марнував момент за моментом, а зіркова атака гостей перебувала в затінку. Під тиском господарів оборона "ткачів" дала тріщину під завісу першого тайму, коли Денаєр зіграв рукою після прострілу з правого флангу. Однак, Анді Делор, хоч і непогано пробив пенальті, але влучив у стійку.

Проте, довго сумувати фанатам Монпельє не довелося. Уже через 5 хвилин шедевральним голом відзначився Арно Суке: хтось із захисників Ліона вибив м'яч після затяжної атаки "паладинів", але прямо на оборонця, а той гарматним пострілом із льоту ввігнав м'яч під перекладину – 1:0!

На другий тайм ліонці, здавалося, вийшли сповнені рішучості здійснити камбек. Та ці наміри безглуздо перекреслив Юссуф Коне. На 51-й хвилині малієць атакував суперника в неігровому епізоді й заслужено отримав пряму червону картку. Після цього, до фінального свистка, гра була рівною, але цифри на табло так і не змінились.

Отже, Монпельє здобув першу перемогу в новому сезоні й піднявся на 12-те місце (4 очки). Натомість Ліон поки залишився другим із 6-ма балами. Заключні матчі ігрового дня відбудуться у середу.