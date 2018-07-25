Мончі пояснив провалений трансфер Малкома та пригрозив Барселоні судом

Спортивний директор Роми Рамон Мончі розповів, чому римський клуб не зумів підписати бразильського вінгера Малкома, який в останню мить обрав Барселону.

"Те, що відбулось, легко пояснити, але трішки складно зрозуміти. Ми розпочали перемовини з гравцем, його агентом та клубом Бордо приблизно тиждень тому. Після 3-4 днів інтенсивних перемовин ми досягнули угоди з трьома сторонами.

Малком офіційно став гравцем Барселони

Угоду було закрито і ми отримали дозвіл, щоб Малком відправився в Рим для проходження медичного обстеження. Виліт футболіста був запланований на дев'яту годину вечора, все було сплановано. Ми були дуже спокійні.

Рома оголосила про трансфер Ольсена

Як тільки-но ми домовились з Бордо, президент французького клубу Стефан Мартен подзвонив мені та сказав, що через слухи навколо переходу для них буде краще зробити офіційну заяву. Я відповів, що ми знаходимось на фондовому ринку та маємо дотримуватись правил, тому – це не найкраща ідея. Зрештою, вони таки зробили "твіт", щоб анонсувати угоду. Ми вчинили аналогічно. Одразу після цього почали надходити повідомлення, що Барселона хоче перехопити Малкома.

Мене здивувало, що Бордо та агенти гравця почали вимагати у нас покращену пропозицію. Я сказав їм, що ми не збираємось брати участь в аукціоні. Я був проти торгів, але наш президент попросив мене перебити пропозицію Барси. Ми в'язались з Бордо та погодились на їхні умови. У відповідь нас зобов'язали прислати офіційні папери.

В понеділок пізно ввечері ми сформували нашу другу офіційну пропозицію, а в Бордо відповіли, що Малком знову отримає дозвіл на виліт в Рим, коли все буде узгоджено. Але сьогодні зранку Бордо та агенти гравця знову попросили нас покращити умови, оскільки Барселона не відступає. В цей момент ми вирішили припинити перемовини. Так все завершилось.

Це правда, що не було жодних підписів з боку сторін, однак є чимало переписок з президентом Бордо та агентами, які заслуговують на аналіз відповідних структур.

Мені шкода, що все закінчилось таким чином. Але нам не потрібен гравець, який не хоче грати в нашому клубі", – цитує Мончі Marca.