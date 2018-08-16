Мончі: Н'Зонзі сильніший за Малкома

Спортивний директр Роми Рамон Мончі порівняв новачка команди Стівена Н'Зонзі та Малкома, який замість "вовків" обрав каталонську Барселону.

"Я говорив, що ми підпишемо гравця, сильнішого за Малкома, але необов'язково на ту ж позицію.

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Хіба чемпіон світу не сильніший Малкома? Я особисто вважаю, що сильніший.

Десять днів тому трансфер Н'Зонзі був неможливий через фінансові причини, але завдяки бажанню його агента, який є його батьком, у нас вийшло. Ми підписали сильного футболіста", – цитує Мончі Goal.com.