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Мончі хоче підписати Тайсона, але чекає схвалення Ді Франческо

22:09 328 Читать на русском
Мончі хоче підписати Тайсона, але чекає схвалення Ді Франческо
Тайсон / Фото ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Тайсон все ближче до переходу в Рому.

Спортивний директор Роми Рамон Мончі серйозно налаштований у підписанні бразильського гравця Шахтаря Тайсона, але очікує на схвалення такого трансферу головного тренера "вовків" Ейсебіо Ді Франческо, повідомляє видання Il Messaggero.

Рома готова запропонувати Шахтарю 15 млн євро за Тайсона

Раніше повідомлялось, що Рома готова віддати за 30-річного бразильця 15 млн євро.

У складі Шахтаря Тайсон виступає з 2013 року. Нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація про інтерес Сан-Паулу до Тайсона, проте донецький клуб не поспішає відпускати гравця.

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