Монако звільнив Васільєва з посади віце-президента клубу

Віце-президент Монако Вадим Васільєв сьогодні, 14 лютого, покинув свою посаду у французькому клубі.

Рішення звільнити Васільєва прийняв президент клубу Дмитро Риболовлєв. Пов'язане воно з невтішними результатами команди в сезоні 2018/19.

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53-річний Васильєв працював в Монако з 2013 року. Спершу він був спортивним директором клубу, але в тому ж році його призначили на посаду віце-президента.

Монегаски після 24 турів посідають 18-е місце в турнірній таблиці Ліги 1. Команда також вилетіла з Ліги чемпіонів, посівши останнє місце в своїй групі і не пробившись в Лігу Європи, а також із внутрішніх кубків – Кубка Франції і Кубка ліги.

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