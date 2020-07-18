Монако звільнив Морено – на його місце претендує екс-тренер Баварії

Монако залишився без головного тренера, але вакантне місце недовго пустуватиме.

Роберт Морено був звільнений з посади головного тренера Монако, повідомляє Lequipe.

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Нагадаємо, іспанський фахівець очолив монегасків у грудні 2019 року. За інформацією джерела, новим керманичем французького гранда стане Ніко Ковач, який залишається без роботи після звільнення з Баварії у листопаді.

За підсумками достроково завершеного сезону Ліги 1 Монако розташувався на 9-й сходинці.

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