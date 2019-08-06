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Монако знайшов заміну Фалькао в Серії А

19:48 303 Читать на русском
Монако знайшов заміну Фалькао в Серії А
Едін Джеко / LaPresse

Французький Монако продовжує пошуки форварда на випадок відходу Радамеля Фалькао.

Монегаски зацікавилися нападником Роми Едіном Джеко, повідомляє France Football.

Фалькао відмовив Галатасараю

У трансфері боснійця до князівства зацікавлений керманич Монако Леонарду Жардім. У боротьбі за Джеко "червоно-білим" потрібно витримати конкуренцію із міланським Інтером, що намагається підписати форварда впродовж усього трансферного вікна. Зокрема, боси Роми відхилили пропозицію "нерадзуррі" в розмірі 15 млн євро.

На стадіоні Луї II Едін Джеко повинен стати заміною Радамелю Фалькао. Контракт колумбійця завершує дію влітку 2020-го, та він може покинути Монако ще цьогоріч.

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