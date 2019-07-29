Монако знайшов заміну Фалькао в Реалі

Монегаски заздалегідь готуються до відходу колумбійського форварда.

Монако близький до підписання Маріано Діаса, повідомляє Goal.

Трансфер Андре Сілви в Монако несподівано зривається в останній момент

25-річний домініканець стане заміною Радамелю Фалькао, якого пов'язують з переходом в Галатасарай. Діас вже має досвід виступів у чемпіонаті Франції – у сезоні 2017/18 форвард захищав кольори Ліона, з якого повернувся в Реал минулого літа. Втім, закріпитися у складі "вершкових" він так і не зміг.

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У минулій кампанії Діас провів за мадридців 19 матчів, в яких відзначився чотирма голами.