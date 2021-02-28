Александр Ляказетт, один із лідерів нинішнього Арсенала, потрапив у сферу інтересів Монако, повідомляє The Mirror.

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За інформацією джерела, клуб роздумує над планом купівлі гравця. Француз може повернутись на батьківщину вже по завершенні поточного сезону АПЛ. "Червоно-білі" до цього часу будуть слідкувати за ним, щоб звернутись в Арсенал з відповідним запитом.

У кампанії 2020/21 Александр Ляказетт провів 30 матчів, в яких відзначився 11 голами та 3 асистами. Його контракт з "канонірами" завершується влітку 2022-го.

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