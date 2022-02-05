Ліга 1, 23 тур

Сент-Етьєн – Монпельє – 3:1

Голи: Амума, 82, Норден, 90, Хазрі, 90+2 – Ваї, 11

Монако – Ліон – 2:0

Голи: Жан Лукас, 2, Бен Єддер, 27

Сент-Етьєн виграв другий матч поспіль і нарешті покинув останню сходинку таблиці. Початок зустрічі склався для "зелених" провально – Ваї вивів Монпельє вперед. Господарі терпіли весь матч, аби вибухнути в кінцівці. Амума, Норден і Хазрі за 10 хвилин перетворили мінімальну поразку в перемогу 3:1.

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Монако і Ліон проводили один з головних поєдинків туру, але боротьби не вийшло. Вже до середини першого тайму монегаски мали комфортну перевагу у 2 голи. Бен Єддер спочатку асистував Лукасу, а потім забив сам. Загалом Ліон набив перевагу за більшістю статистичних показників, але це не мало жодного впливу на табло – поразка 0:2.

Монако щонайменше тимчасово вирвався на четверту сходинку, скоротивши відставання від зони ЛЧ до 6 очок. Ліон перервав серію із 7 матчів без поразок – наразі "ткачі" йдуть лише восьмими.

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