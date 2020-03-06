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Монако відреагував на тривалу дискваліфікацію своєї зірки за напад на арбітра

10:02 221 Читать на русском
Монако відреагував на тривалу дискваліфікацію своєї зірки за напад на арбітра
Желсон Мартінш / AFP

Монако вважає надмірним покарання Желсона Мартінша за напад на арбітра під час поєдинку 22-го туру чемпіонату Франції.

 

"ФК Монако приймає до відома рішення Дисциплінарного коммитета професійної футбольної ліги Франції щодо дискваліфікації Желсона Мартінша на 6 місяців з 6 лютого. Це вкрай серйозне покарання.

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Позиція клубу щодо неправомірних дій свого нападника залишається незмінною, але ФК Монако висловлює жаль у зв'язку з надмірним покаранням для гравця, який за більш ніж 200 матчів на найвищому рівні жодного разу не був дискваліфікований від ігор", - йдеться в заяві Монако на офіційному сайті.

Нагадаємо, 24-річний футболіст збірної Португалії грубо штовхнув арбітра матчу після того, як суддя показав гравцю червону картку. Як наслідок, Мартінш спочатку був відсторонений від офіційних матчів за свою команду, а 5 березня отримав офіційний вердикт – пів року без футболу.

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Теги
Желсон Мартінш Желсон Мартінш Португалія Португалія Нім - Монако Монако Монако Франція
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