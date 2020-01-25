Монако відмовив Барселоні у трансфері Бен-Єддера попри солідну суму відступних

Барселона не змогла переконати Монако продати свого зіркового форварда.

Представники Барси зустрілись з керівництвом Монако, щоб обговорити можливість підписання нападника Віссама Бен-Єддера, повідомляє Footmercato.

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Каталонці пропонували французам 80 млн євро за 29-річного форварда, але монегаски відмовились відпускати свого гравця. "Блаугранас" продовжують пошуки заміни Луїса Суареса, який через травму ризикує вже не вийти на поле у нинішньому сезоні.

В поточнму розіграші Ліги 1 Бен-Єддер провів 18 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 5-ма асистами.

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