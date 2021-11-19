Ліга 1, 14-й тур

Монако – Лілль – 2:2

Голи: Д'ятта, 41, Бен-Єддер, 83 – Девід, 5 (пен.), 9

Вилучення: Павловіч, 78 (М)

Обидві команди йшли в середині турнірної таблиці і розраховували здобути 3 очки. У Лілля була додаткова мотивація – перервати серію з 4 матчів без перемог.

Челсі націлився на хавбека Монако – за ним полює Манчестер Юнайтед

Чемпіон підтвердив свої наміри ураганною 10-хвилинкою на старті. Героєм "догів" став Джонатан Девід, який оформив дубль. Спочатку екс-напарник Яремчука реалізував пенальті за фол проти Шеки, а потім скористався закиданням Джало. Девід з 10 голами вирвався у лідери бомбардирських перегонів чемпіонату. Монако міг пропускати ще більше, якби не вдала гра голкіпера Нюбеля. Лише в середині тайму господарі отямились і почали створювати свої моменти. Гармату Чуамені заблокував захисник, проте від удару Д'ятта вже не врятував ніхто.

По перерві Монако посилив тиск на ворота Грбіча. Хорват витягнув удар Фолланда у нижній кут, а перед цим Джало довелося виносити м'яч зі стрічки. На 72-й хвилині Ковач випустив ще й Бен-Єддера, але план камбека дуже скоро був ускладнений. Павловіч, який "привіз" пенальті, отримав другу жовту і пішов з поля. Втім, це не зламало монегасків. Рятівний м'яч забив якраз Бен-Єддер, який прошив Грбіча потужним ударом в ближній кут.

Фінальний свисток арбітра зафіксував нічию 2:2. Монако принаймні тимчасово наздогнав Ліон на 7-й сходинці, а Лілль залишається 12-м,

Прем'єра Хаві в дербі, 3 побачення з колишніми в Італії, випробування Шевченком для Моурінью: топ-матчі вікенду