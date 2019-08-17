Монако в меншості розгромно програв Метцу, Марсель не зміг здолати Нант

В рамках 2-го туру чемпіонату Франції Метц розбив Марсель, Лілль в меншості поступився Ам'єну.

Чемпіонат Франції 2019/20, 2-й тур

Нант – Марсель – 0:0

Нереалізований пенальті: Бендетто, 31

Ам'єн – Лілль – 1:0

Гол: Гірассі, 70

Вилучення: Сумаре, 39

Бордо – Мопельє – 1:1

Голи: Маджа, 70 – Делор, 22

Метц – Монако – 3:0

Голи: Діалло, 11, (пен.), 53, Коад, 66

Вилучення: Агілар, 34

Нім – Ніцца – 1:2

Голи: Ріпар, 45+1 – Сіпрієн, 10, (пен.), Ганаго, 16

Тулуза – Діжон – 1:0

Гол: Макенго, 54

Метц несподівано розгромив Монако. Діалло відкрив рахунок на 11-ій хвилині, а на перерву господарі пішли за чисельної переваги, Агілар отримав пряму червону картку. Метц зумів скористатись цим, Діалло та Коад добили монегасків.

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В інших матчах туру Марсель на виїзді не зміг здолати Нант. Саме гості мали найкращий момент, але Бендетто не зумів реалізувати пенальті в першому таймі. Лілль в меншості поступився Ам'єну, перемогу господарям приніс Гірассі. Ніцца мінімально обіграла Нім завдяки голам Сіпрієна та Ганаго, а Тулуза перемогла Діжон.