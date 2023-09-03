Ліга 1, 4 тур

Брест – Ренн – 0:0

Монако – Ланс – 3:0

Голи: Сінго, 24, гравець № 17, 36, Маріпан, 59

В бретонському дербі зійшлися Брест та Ренн. Команда Бруно Женезьо не може виграти три матчі поспіль і знову продемонструвала слабку гру. "Пірати" своїми кількома шансами скористатися не змогли. У підсумку зустріч закінчилася нулями на табло.

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Одне з головних протистоянь було заплановано на вечір. Монако приймав на своєму полі Ланс, який просто жахливо стартував в сезоні 2023/24. Початок зустрічі важко назвати активним, команди придивлялись один до одного. Монегаски свій шанс реалізували на 24 хвилині після розіграшу стандарту. Сінго, один з новачків команди, вдало вистрибнув та пробив. Через невеликий проміжок часу підопічні Хюттера подвоїли перевагу. Ланс намагався дійти до воріт суперника, але їм не вистачало останнього пасу. Непогано спробував увірватися в штрафну Ваї, прослизнувши між двома захисниками, втім, пробити нападнику не вдалося.

По перерві малюнок гри не змінився. Монегаски проводили небезпечні атаки, яким ніяк не міг завадити Ланс. Третій гол Монако забив на 59 хвилині з подачі кутового. Екс-форвард Арсенала Фоларін Балогун вийшов на поле на 74 хвилині. Через невеликий проміжок часу він мав змогу ставити крапку в матчі, виходячи віч-на-віч, але вирішив впасти, випрошуючи пенальті. Суддя показав жовту.

Підопічні Хюттера продовжують лідирувати в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 10 очок. Ланс має лише один бал. Брест і Ренн посідають третю та четверту сходинку відповідно.

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