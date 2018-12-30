toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ САУТГЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Монако продовжує активно шукати захисника – на радарі Акунья зі Спортінга

12:06 0 Читать на русском
Монако продовжує активно шукати захисника – на радарі Акунья зі Спортінга
Маркос Акунья / соцмережі

Монако намагається підсилити оборону для збереження прописки в Лізі 1 і хоче підписати захисника Спортінга Маркоса Акунью.

Лівий захисник Спортінга Маркос Акунья може взимку перейти в Монако, повідомляє Le10Sport.

Віда може перейти в Монако

"Монегаски" опинились у катастрофічному становищі після першої частини сезону і ризикують наступний сезон провести в Лізі 2, а тому терміново шукають підсилення.

Проте, футболіст щойно продовжив контракт з португальським клубом, тому французам доведеться робити солідну пропозицію.

Чемпіони світу та інші суперзірки, яких можна безкоштовно підписати влітку 2019-го – грандіозний розпродаж топ-клубів

Теги
Трансфери Франція Маркос Акунья Маркос Акунья Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Монако Монако
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
2
хв
Крістал Пелас
14:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук