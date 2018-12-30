Монако продовжує активно шукати захисника – на радарі Акунья зі Спортінга

Монако намагається підсилити оборону для збереження прописки в Лізі 1 і хоче підписати захисника Спортінга Маркоса Акунью.

Лівий захисник Спортінга Маркос Акунья може взимку перейти в Монако, повідомляє Le10Sport.

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"Монегаски" опинились у катастрофічному становищі після першої частини сезону і ризикують наступний сезон провести в Лізі 2, а тому терміново шукають підсилення.

Проте, футболіст щойно продовжив контракт з португальським клубом, тому французам доведеться робити солідну пропозицію.

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