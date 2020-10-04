Ліга 1, 6-й тур

Монпельє – Нім – 0:1

Гол: Ріпарт, 84

Бордо – Діжон – 3:0

Голи: Одін, 12, Калу, 29, Башіч, 89

Брест – Монако – 1:0

Гол: Февр, 8

Метц – Лор'ян – 3:1

Голи: Ібраїма, 44 (пен.), 59, 64 – Хамел, 36

Страсбур – Лілль – 0:3

Голи: Челік, 21, Санчеш, 53, Їдмаз, 68

Ренн – Реймс – початок о 18:00

Ліон – Марсель – початок о 22:00

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Монако на виїзді не зумів впоратись з Брестом. Господарі забили швидкий м'яч і зуміли втримати мінімальну перевагу. З таким же рахунком Нім несподівано здолав Монпельє.

Бордо вдома розгромив Діжон, суперник не зміг відповісти навіть голом престижу. Форвард Метца Ібраїма майже самотужки переграв Лор'ян, відзначившись хет-триком.

Лілль потужно виглядає у поточному сезоні. Цього разу жертвою "догів" став Страсбур. Три голи без відповіді дозволили гостям стати лідером турнірних перегонів.

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