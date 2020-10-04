Монако поступився Бресту, Лілль розгромив Страсбур та очолив Лігу 1
Відбулись чергові матчі 6-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт поєдинків на Футбол 24.
Ліга 1, 6-й тур
Монпельє – Нім – 0:1
Гол: Ріпарт, 84
Бордо – Діжон – 3:0
Голи: Одін, 12, Калу, 29, Башіч, 89
Брест – Монако – 1:0
Гол: Февр, 8
Метц – Лор'ян – 3:1
Голи: Ібраїма, 44 (пен.), 59, 64 – Хамел, 36
Страсбур – Лілль – 0:3
Голи: Челік, 21, Санчеш, 53, Їдмаз, 68
Ренн – Реймс – початок о 18:00
Ліон – Марсель – початок о 22:00
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Монако на виїзді не зумів впоратись з Брестом. Господарі забили швидкий м'яч і зуміли втримати мінімальну перевагу. З таким же рахунком Нім несподівано здолав Монпельє.
Бордо вдома розгромив Діжон, суперник не зміг відповісти навіть голом престижу. Форвард Метца Ібраїма майже самотужки переграв Лор'ян, відзначившись хет-триком.
Лілль потужно виглядає у поточному сезоні. Цього разу жертвою "догів" став Страсбур. Три голи без відповіді дозволили гостям стати лідером турнірних перегонів.
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