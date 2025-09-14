У Франції продовжився четвертий тур Ліги 1. Результати та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".

Ліга 1, 4-й тур

Ніцца – Нант – 1:0

Гол: Бога, 56

Осер – Монако – 1:2

Гол: Салісу (аг), 74 – Мінаміно, 45+2, Іленіхена, 89

Вилучення: Казімір, 68 (Осер)

Ніцца після ганебної поразки від Гавра (1:3) перед міжнародною паузою здобула перемогу над Нантом. "Орлята" дозволяли супернику занадто близько підходити до своїх воріт і створювати моменти. Нанту не вистачило везіння і точності, щоб забити. Ніцца натомість свою нагоду використала. Бога на 56 хвилині пробив Антоні Лопеша, оформивши свій другий гол у сезоні.

Монако вирушив в гості до Осера. Бургундці вдома грають непогано, і готові попсувати нерви будь-кому. Монако одразу забрав контроль над м'ячем собі. Щоправда, це не допомогло швидко відкрити рахунок. Осер всіма силами стримував гостей, які своєю чергою ніяк не могли влучити у площину воріт. Мінаміно перервав чорну смужку, оформивши гол у компенсований час.

По перерві бургундці залишилися у меншості, але це їх не зупинило. Один із прострілів з флангу у штрафний майданчик Монако завершився голом. Салісу зрізав у власні ворота. Монегаски скористалися чисельною перевагою і все ж дотисли суперника. Іленіхена вистрибнув вище за всіх і пробив під поперечку. Наступний матч Монако проведе в Лізі чемпіонів, де зіграє з Брюгге.