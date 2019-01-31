Монако орендував у Тоттенхема Н'Куду

Півзахисник Тоттенхема Жорж-Кевін Н'Куду продовжить кар'єру в чемпіонаті Франції.

Монако домовився про перехід 23-річного футболіста на правах оренди до кінця цього сезону, повідомляє офіційний сайт французького клубу.

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Зазначається, що в орендній угоді футболіста не буде передбачена опція викупу. У послугах Н'Куду був також зацікавлений Сент-Етьєн.

Жорж-Кевін перейшов в Тоттенхем з Марселя в 2016 році. Перехід Н'Куду в англійський клуб обійшовся в 11 млн євро.

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Минулий сезон французький хавбек також провів в оренді в Бернлі. У поточному сезоні Н'куду взяв участь в одному матчі за Тоттенхем в англійській Прем'єр-лізі і віддав одну результативну передачу.