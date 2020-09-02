Монако оголосив про підписання Фолланда
Форвард Байєра Кевін Фолланд продовжить кар'єру в чемпіонаті Франції, перебравшись до лав Монако.
Контракт з 28-річним нападником розрахований до 30 червня 2024-го інформує офіційний сайт монегасків.
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Деталі угоди не розголошується. Transfermarkt вказує, що Байєр отримав за Фолланда 15,5 млн євро. У сезоні 2019/20 форвард забив 12 голів та віддав 10 асистів у 42 матчах всіх турнірів.
Фолланд виступав за Байєр з 2016 року, а перед тим захищав кольори Хоффенхайма та Мюнхена 1860. За національну збірну Німеччини провів 10 матчів, у яких забив 1 гол.
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