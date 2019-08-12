Монако оформив трансфер форварда збірної Нігерії – суперника України

Нападник Евертона Генрі Оньєкуру продовжить свою кар'єру у французькій Лізі 1.

Монако на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер нігерійського нападника Генрі Оньєкуру. Контракт розрахований на 5 років.

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За інформацією ЗМІ, "монегаски" заплатили за футболіста 13,5 млн євро. Ще 1,5 млн "іриски" можуть отримати в якості бонусів. Що цікаво, Оньєкуру не провів жодного матчу на Туманному Альбіоні.

Раніше виступав у складі Андерлехта та Галатасарая. Також є гравцем збірної Нігерії, яка у вересні зіграє спаринг проти України.

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