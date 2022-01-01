Монако офіційно звільнив Ковача з посади головного тренера
Другу половину сезону Монако розпочне зі змін на тренерському містку.
Звільнення хорватського фахівця не стало несподіванкою. Про це стало відомо ще наприкінці грудня. Тепер Монако офіційно повідомив, що Ніко Ковач пішов у відставку. Ім'я нового тренера повідомлять згодом. Поки тренуваннями керуватиме наставник резервної команди Стефан Надо.
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Ковач очолив монегасків у липні 2020-го. Хорват вдало провів минулу кампанію, але останні місяці виявилися невдалими. Боси монегасків незадоволені результатами команди в сезоні 2021/22, а останньою краплею стало погіршення атмосфери в колективі.
В минулому сезоні команда посіла 3 місце у чемпіонаті та вилетіла від Шахтаря у кваліфікації ЛЧ 2021/22. У поточному чемпіонаті Франції Монако набрав 29 очок і посідає 6 місце. Також "червоно-білі" продовжують боротьбу в Лізі Європи, посівши першу позицію квартету.
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