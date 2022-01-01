Звільнення хорватського фахівця не стало несподіванкою. Про це стало відомо ще наприкінці грудня. Тепер Монако офіційно повідомив, що Ніко Ковач пішов у відставку. Ім'я нового тренера повідомлять згодом. Поки тренуваннями керуватиме наставник резервної команди Стефан Надо.

Льоріс може повернутися у рідний клуб після 14 років "блукань"

Ковач очолив монегасків у липні 2020-го. Хорват вдало провів минулу кампанію, але останні місяці виявилися невдалими. Боси монегасків незадоволені результатами команди в сезоні 2021/22, а останньою краплею стало погіршення атмосфери в колективі.

В минулому сезоні команда посіла 3 місце у чемпіонаті та вилетіла від Шахтаря у кваліфікації ЛЧ 2021/22. У поточному чемпіонаті Франції Монако набрав 29 очок і посідає 6 місце. Також "червоно-білі" продовжують боротьбу в Лізі Європи, посівши першу позицію квартету.

"А недавно коштував 50 млн євро" – Шахтар замість лідера обрав гравця, який ховав Реал і Ювентус, трансфер насторожує