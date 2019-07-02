Монако офіційно придбав Мартінша у Атлетіко

Атакувальний півзахисник Желсон Мартінш продовжить кар'єру в Монако.

Керівництво Монако домовилось з Атлетіко щодо повноцінного трансферу Желсона Мартінша, повідомляє офіційний сайт клубу.

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24-річний вінгер підписав угоду з новим клубом на 5 років. Про вартість трансферу не повідомляється.

В січні португалець приєднався до Монако на правах оренди та непогано себе зарекомендував у новому клубі. За 16 матчів Ліги 1 Мартінш відзначився 4-ма голами та трьома асистами.

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Нагадаємо, за підсумками минулого сезону чемпіонату Франції Монако посів 17-ту сходинку турнірної таблиці.