Монако і Брюгге оголосили про призначення нових тренерів – Філіппа Клемана і Альфреда Схрьодера відповідно.

Як і повідомлялося, 47-річний Філіпп Клеман став новим тренером Монако замість звільненого Ніко Ковача. Угода з вже екс-тренером Брюгге розрахована до 30 червня 2025-го, інформує офіційний сайт монегасків.

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Клеман виграв три останні чемпіонати Бельгії: спершу з Русланом Маліновським у Генку, потім два з Едуардом Соболем у Брюгге. Тепер він спробує повторити свій успіх із Монако, який іде лише на 6-му місці чемпіонату Франції.

Брюгге, з якого пішов Філіпп, теж оперативно знайшов нового керманича – ним став екс-тренер Барселони Альфред Схрьодер. Нідерландець асистував Нагельсманну в Хоффенхаймі, Тен Хагу в Аяксі та Куману в Барселоні. Про призначення 49-річного Схрьодера бельгійський клуб оголосив у Twitter.

Брюгге після 21-го туру Ліги Жупіле йде на другому місці з 7-очковим відставанням від лідера.

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