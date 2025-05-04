Відбулися чергові матчу 32 туру Ліги 1. Результат та огляд зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".

Ліга 1, 32-й тур

Тулуза – Ренн – 2:1

Голи: Гбоо, 28, Доннум, 82 – Калімуендо, 65

Сент-Етьєн – Монако – 1:3

Голи: Давіташвілі, 65 – Акліуш, 2, Аль-Мусраті, 68, Балогун, 78

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Якщо Ренн майже зняв питання свого перебування в еліті, то ось Тулузі потрібна була перемога, щоб покращити своє становище. Зі своїм завданням "фіолетові" впоралися, набравши 36 очок. Обидві команди можуть вже починати планувати наступний сезон.

Монако довелося докласти зусиль, щоб здобути перемогу над Сент-Етьєном. "Зелені" у першому таймі доволі непогано нав'язували боротьбу, а відрізками забирали м'яч під свій контроль. Утім, завдяки Акліушу монегаски відкрили рахунок. По перерві Монако двічі забило у ворота господарів. Сент-Етьєну вдалося оформити гол престижу.

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