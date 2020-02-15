Монако, обігравши Монпельє, здобув третю перемогу поспіль і наблизився до лідерів

Монако мінімально обіграв Монпельє в рамках 25-го туру Ліги 1. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Франція, 25 тур

Монако – Монпельє – 1:0

Гол: Слімані, 52

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Монако впродовж усього матчу володів територіальною та ігровою перевагою, але забити зумів лише раз. Класну подачу з кутового виконав Головін, а Слімані зумів виграти верхову боротьбу у захисників і головою, з відскоком від газону, відправив м'яч у сітку воріт.

Ця перемога стала для Монакою третьою поспіль та дозволила набрати 38 очок (у Монпельє на один пункт менше). Монегаски, таким чином, піднялися на п'яте місце в турнірній таблиці Ліги 1, але до третьої сходинки, яка дає право грати у кваліфікації Ліги чемпіонів, відстань лише у три очки.